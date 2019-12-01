Власти Ирана обвинили британский телеканал в причастности к терроризму

Министерство информации Ирана обвинило британский спутниковый телеканал Iran International, вещающий на персидском языке, в причастности к террористическим действиям.

В Тегеране указали, что «спутниковый канал Iran International создан на деньги Саудовской Аравии и получил лицензию для работы в Великобритании», передает ТАСС.

Министерство информации Ирана выразило уверенность, что одной из целей телеканала была «активизация беспорядков и уничтожение общественного и частного имущества в различных частях страны».

«Министерство информации твердо убеждено в причастности этого канала и его работников к сотрудничеству с врагами Ирана при реализации террористических действий», – цитирует сообщение иранского ведомства Fars.

В связи с вышеперечисленным властями Ирана «было принято решение наложить ограничения на активы сотрудников организации внутри страны».

Напомним, после разгоревшихся беспорядков власти Ирана отключили в стране интернет, который через несколько дней частично восстановили. В США погромы в Иране назвали «мирными протестами», отправив в берегам Ирана авианосец.