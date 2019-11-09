Названы выдвинутые на «Золотой глобус» российские фильмы

Сразу шесть российских фильмов стали претендентами на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Маркова сообщила, что «шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», передает ТАСС.

За возможность попасть в номинацию будут соревноваться «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

Всего в лонг-лист номинантов попали 93 фильма на иностранном языке из 65 стран.

Напомним, в 2018 году фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попал в список лучших картин 2018 года по версии британского издания The Guardian.