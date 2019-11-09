Фон дер Ляйен заявила о сплотившем ЕС Brexit

Выход Великобритании из ЕС не стал началом развала Европейского союза, шок от Brexit еще сильнее сплотил входящие в Евросоюз страны, считает будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, «Brexit не стал, как казалось, началом беззакония, процесса развала Европейского союза, напротив», передает ТАСС.

«Как бы это ни звучало парадоксально, шок от Brexit еще сильнее нас сплотил», – заявила будущая глава Еврокомиссии, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

«Совершенно ясно, мы все сожалеем о том, что наши британские друзья хотят нас покинуть, но опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза на то, что они имеют в лице ЕС», – заявила фон дер Ляйен.

Накануне будущий председатель ЕК призвала Европу «говорить языком силы». Напомним, в июле, после избрания бывшего министра обороны Германии на пост главы ЕК, фон дер Ляйен призвала Европу продемонстрировать России готовность говорить «с позиции силы». В Софведе предупредили будущую главу ЕК о последствиях такого подхода.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД