Экс-президента Бразилии выпустили из тюрьмы

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул здание управления федеральной полиции в городе Куритиба после 580 дней заключения, сообщил портал UOL.

Бывшего президента Бразилии встречали соратники по Партии трудящихся и многочисленные сторонники. Лула да Силва поднялся на возведенную поблизости сцену и выступил с благодарственной речью перед собравшимися, передает ТАСС.

«Я выхожу отсюда с величайшим чувством благодарности, которое человек может испытывать к другому человеку», – произнес Лула да Силва.

Экс-президент латиноамериканской республики также сообщил, что намерен сразу же вернуться к политической деятельности и провести в Сан-Паулу встречу с профсоюзом металлургов.

Лулу да Силву обвиняли в коррупции и отмывании денег, однако политик отверг все предъявленные ему обвинения. В четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии принял решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его делу всеми инстанциями.

Ранее Национальная ассамблея народной власти Кубы признала уголовный процесс против бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы политическим преследованием и призвала власти южноамериканской страны к освобождению политика из заключения.