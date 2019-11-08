Задержаны подозреваемые в похищении мужчины в автоцентре на Рублевке

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В 17.15 в полицию поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра на Рублевском шоссе двое неизвестных связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и скрылись, передает ТАСС.

«В рамках мероприятий, предусмотренных планом «Перехват», сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО и ГИБДД УВД по ЗАО на МКАД искомая автомашина была обнаружена и остановлена. Задержаны водитель и пассажир», – сообщили в полиции.

На заднем сидении машины обнаружен связанный мужчина.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. По факту происшествия организована проверка.