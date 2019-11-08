В ОНФ поддержали введение новых стандартов преподавания ОБЖ

В обновленные стандарты преподавания ОБЖ вошли бытовые происшествия, ДТП, угроза терроризма, природная среда, ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи и цифровая безопасность. Над разработкой новых стандартов в Министерстве просвещения работала целая плеяда разных специалистов.

На площадке ОНФ прошел круглый стол «Безопасность жизнедеятельности: чему и как учить детей в современном мире».

«Нет преемственности между тем, что хотят видеть эксперты, и что в итоге будет в стандартах. Недостаточно подготовлены специалисты, а материальная база устарела. Итоговые рекомендации будут учитывать все мнения», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, передает «ФедералПресс».

Она также отметила, что еще необходимо понять, готовы ли к новым стандартам учителя.

В ответ на это директор департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России Антон Четвертков сообщил, что «до конца года 2,5 тысячи учителей ОБЖ пройдут курсы повышения квалификации».

«На обновление материальной базы выделено порядка 750 млн рублей. Это специализированные тренажеры и другая техника», – добавил чиновник, отметив недостаточное количество часов преподавания ОБЖ и педагогов.

Он считает, что сейчас нужны учителя-универсалы, знающие и о борьбе с терроризмом, и о ПДД. Кроме того, Четвертков заявил, что учителя не должны подходить к работе формально, а это возможно только с полноценной ставкой и достойной зарплатой.

Эксперты также отметили необходимость вводить данный предмет и для школьников младших классов. «Задача всех участников процесса – сделать так, чтобы на уровень начальной школы был сформирован навык безопасности», – полагает сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

По статистике каждый год в ДТП в России гибнут более 500 детей, свыше 15 тысяч получают травмы. На 20% за последний год выросло число погибших детей при пожарах. На 40% увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ежедневно 16 детей пропадают без вести.

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