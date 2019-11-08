В Калининградской области вынесен приговор убийце, который вел переписку от лица жертвы

В Калининградской области Славский районный суд приговорил 22-летнего мужчину к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство молодого человека своей возлюбленной.

По информации СМИ, ему приглянулась несовершеннолетняя девушка, у которой уже был молодой человек. Мужчина решил избавиться от соперника. Он начал приглашать пару к себе домой. В один из дней, пока девушка спала у него дома, куда она пришла вместе с возлюбленным, ее молодой человек исчез. По ее словам, злоумышленник мог подсыпать ей что-то в чашку, из-за чего она резко захотела спать, пишет «Комсомольская правда».

Позже злоумышленник начал общаться от имени убитого им молодого человека в соцсетях, утверждая, что тот «уехал» в другой город и нашел там новую любовь. Некоторое время мужчина активно общался в соцсетях, пользуясь аккаунтом своей жертвы. В итоге мужчина признался брату убитого в совершении преступления.

Ранее в Москве мужчина из ревности убил бывшую жену.