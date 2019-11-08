Фельдшер прояснил ситуацию с сокращениями в региональной скорой помощи

В российских регионах практически не сокращают врачей скорой помощи – они сами уходят, заявил газете ВЗГЛЯД сотрудник скорой медицинской помощи красноярского края Денис Литвинов.

В Минздраве предоставили статистику, которая сообщает, что врачей скорой помощи сокращают чаще всего, при этом значительно возросло количество фельдшеров. При этом уточняется, что их не увольняют, а перераспределяют в организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

«В нашем регионе сокращают только спецбригады. При этом не выплачивают положенные при сокращении деньги, не предоставляют никакого другого места. Но чаще сотрудники сами увольняются и уходят из «скорой» в коммерческие организации или вообще в другую сферу деятельности», – рассказывает Литвинов.

Также врач отмечает, что нагрузка у сотрудника скорой помощи сильно превышена, а зарплата не соответствует проделанной за день работе.

«Конкретно у нас в районе должно работать четыре машины, но по факту выезжают на вызовы только три. Ездим мы по одному, потому что все время сотрудников не хватает. Никто не хочет работать за копейки», – добавил Литвинов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что данные Минздрава проанализируют и выявят причины резкого уменьшения количества медперсонала в стране. Также он отметил, что уже существуют меры, направленные на улучшение условий работы медсотрудника.

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