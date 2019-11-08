Эрдоган пообещал лично вернуть Трампу скандальное письмо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении лично вернуть американскому коллеге Дональду Трампу его нашумевшее письмо с призывом «не быть дураком».

«Мы ранее сообщили господину Трампу, что террорист по имени Ферхат Абди Шахин, которого еще называют Мазлюм Кобани, является одним из главарей Рабочей партии Курдистана. В ходе беседы с Трампом мы сказали, что мы осуждаем его контакты с таким человеком. У нас есть это известное письмо, я его вручу Трампу», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, Трамп в письме, опубликованном в Сети, пытался отговорить Эрдогана от вторжения в Сирию. В своем послании президент США воспользовался разговорной лексикой, призвав коллегу «не упираться» и «не валять дурака». В письме также говорилось, что командующий вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с президентом Турции.

В Кремле заявили, что такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что письмо Трампа Эрдогану войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям.

Сам Эрдоган называл письмо «невежливым», и подчеркивал, что в Турции об этом послании помнят.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что тон и стилистика письма указывают на перемены в американском дипломатическом этикете.