В Кремле ответили на вопрос о работе советника Джонсона в России

Контакты нынешнего главного советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса в России в 1990-е годы сейчас проследить невозможно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В 1990-е годы? Нет, не могу вам сказать», – рассмеявшись, ответил Песков на вопрос о том, контактировал ли Каммингс в те годы с кем-нибудь из администрации российского лидера.

«Я не знаю, возможно ли вообще это сказать – вы представьте себе, сколько людей посещали и Советский Союз, и Российскую Федерацию. Поэтому я здесь не имею возможности найти ответ на этот вопрос», – приводит его слова ТАСС.

Внимание к прошлому советника премьера Британии приковано после публикации в СМИ о его работе в России в 1994-1997 годах. Оппозиция приписывает Каммингсу способность сильно влиять на Бориса Джонсона. Утверждалось, что, следуя его советам, глава правительства принял некоторые из своих ключевых решений, в том числе о роспуске парламента на пять недель. Этот шаг вызвал настоящую политическую бурю в стране и в итоге был отменен Верховным судом.

Каммингс возглавлял кампанию за выход Британии из Европейского союза. Недавно в Британии вышел художественный фильм об этих событиях. Роль Каммингса исполнил популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч.