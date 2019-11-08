Французская Engie оспорит штраф Польши за «Северный поток – 2»

Нефтегазовая компания Engie намерена оспорить штраф в 40 млн евро со стороны польского антимонопольного регулятора за не содействие в расследовании дела по проекту «Северный поток – 2».

«Мы абсолютно не согласны с этим претензиями. Будем оспаривать его незамедлительно», – заявили в компании, передает ТАСС.

В пятницу польский антимонопольный регулятор вынес самый большой в своей истории штраф в размере 172 млн злотых или 40,3 млн евро в отношении Engie, которая является одним из пяти европейских инвесторов проекта «Северный поток – 2».

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