На вспенившейся в Москве реке установили плавучие заграждения

На реке Раменка в парке имени 50-летия Октября на западе Москвы установили плавучие заграждения, чтобы остановить распространение неизвестной белой пены, сообщили в пресс-службе Мосводостока.

«Наши экологи и бригада выезжали на место и предприняли необходимые усилия по ликвидации пены и последствий ее распространения. Были взяты пробы воды, и с целью дальнейшего нераспространения пены, наша бригада установила боновые заграждения. При этом гибели или вреда флоре и фауне мы не выявили», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Накануне инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы взяли пробы воды из реки, результаты лабораторных исследований должны быть готовы в течение семи дней. Также были опубликованы фото вспенившейся реки.