Решилась судьба детей из детсада в Нарьян-Маре

Большинство детей из группы детского сада в Нарьян-Маре, где был убит ребенок, перевели в другой детсад, сообщили в департаменте образования Ненецкого автономного округа.

«Один ребенок из этой группы перешел в детсад «Ромашка», четверо перешли внутри сада «Сказка» в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад «Семицветик» и будут там воспитываться», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.

Отмечается, что помещение, где произошла трагедия, будет закрыто как минимум до конца года, там планируется сделать ремонт и полностью поменять интерьер.

Также в департаменте сообщили, что детсад могут переименовать, чтобы «минимизировать ассоциации с трагедией». Руководство детского сада вместе с родителями и общественностью обсуждают возможность переименования.

В конце октября в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Позже выяснилось, что мужчина лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. Поздеева арестовали.

Проститься с убитым мальчиком пришли почти все жители города.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре, а также подробно рассказывала, как в России охраняют школы и детсады.