Песков объяснил слова Путина об ответственности за врачебные ошибки

Президент Владимир Путин не говорил об ужесточении ответственности за врачебные ошибки, его слова были выдернуты из контекста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле обратили внимание на дискуссии по теме ответственности за врачебные ошибки, в которых неправильно интерпретировались те слова президента.

«Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так. И это следует, собственно, из слов президента, которые можно при желании перечитать на сайте президента», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президент говорил об ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности. «Только об этом. Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то, скажем так, усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти. Это очень важно понимать», – добавил Песков.

В конце октября Путин в Калининграде не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Путин также предостерег от излишней ответственности медиков при работе с обезболивающими.

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