Умер основатель теоретической археологии Лев Клейн

Разработчик основ теоретической археологии, советский и российский ученый Лев Клейн скончался в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

«Вчера на 93-м году жизни скончался Лев Самуилович Клейн, знаменитый историк и археолог, которого ненавидела и преследовала советская власть. Светлая память и соболезнования родным и близким», – передает РИА «Новости» сообщение Вишневского.

О дате и месте похорон Клейна пока не сообщается.

Клейн родился в Витебске 1 июля 1927 года. В 1951 году с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1981 году Клейн, тогда преподававший в ЛГУ, был осужден, а после освобождения лишился кандидатской степени и звания доцента.

В 1994 году стал профессором кафедры философской антропологии философского факультета Петербургского университета. Также он преподавал в Европейском университете до 1997 года. В 2010 году была опубликована его автобиографическая книга «Трудно быть Клейном».