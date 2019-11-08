Австралиец выиграл крупный приз на скачках в момент расставания с девушкой

Взгляд
8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
Разделы

Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников — предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему западные СМИ врут россиянам в лицо

Шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето – главный подозреваемый в сюжете о вранье по поводу встречи в российском МИДеФото: twitter.com/juri_rescheto
Радиостанция «Немецкая волна» (Deutsche Welle) стала очередным западным СМИ, опубликовавшим откровенное вранье о России. По крайней мере – давшим серьезный повод подозревать в публикации намеренной лжи. Как это произошло и почему речь идет о куда более серьезном явлении, чем просто вранье очередного издания? Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
Обсуждение: 328 комментариев
    Перейти а раздел…

    Живодерский скандал: кошек скармливают питону

    Как меняется климат в России

    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

      Перейти а раздел…

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Российские банки приготовились снизить ставки по ипотеке
              Захарова увидела в словах Столтенберга подтверждение «смерти мозга» НАТОВСУ за день потеряли пятерых человек убитыми и раненымиПентагон назвал выгодополучателя от захваченной американцами сирийской нефтиПрезидентом ВАДА избран поляк
              Макрон описал сценарии развития РоссииГлава Комитета солдатских матерей опровергла свою отставкуМинобороны Грузии начало кампанию по борьбе с «российской дезинформацией»Слишком толстого кота не пустили на борт самолета в Шереметьево
              ЦБ раскрыл методы работы телефонных мошенниковСборная России показала форму для чемпионата Европы-2020Определен самый пыльный город РоссииНа западе Москвы вспенилась река

              Главная тема


              Высокий рейтинг России оказался занижен

              железная дорога


              Названа стоимость билетов на поезд в Крым

              преимущество в скорости


              Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

              старый долг


              Пакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларов

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы переехать в северный регион России?

              Австралиец выиграл крупный приз на скачках в момент расставания с девушкой

              8 ноября 2019, 08:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Житель австралийского Мельбурна выиграл 800 тыс. австралийских долларов (около 550 тыс. долларов США) через несколько минут после расставания с девушкой, сообщили СМИ.

              Как пишет Daily Mail, мужчина по имени Кенни наблюдал за скачками лошадей на Мельбурнском кубке, когда его девушка сказала, что хочет с ним расстаться. Он был так занят выяснением отношений, что не сразу понял, что лошади, на которых он ставил, пришли первыми к финишу, передает РИА «Новости».

              В тот момент, когда выходила из казино «Корона», где проходили скачки, Кенни проверил свой аккаунт и понял, что выиграл. Узнав о выигрыше, подруга решила задержаться. До конца вечера мужчина угощал ее напитками, после чего пара разошлась.

              Призовые деньги мужчина пообещал потратить на приобретение жилья.

              Напомним, в октябре неизвестный житель Британии стал обладателем джекпота лотереи Euromillions – ему достались более 170 млн фунтов стерлингов (около 13,5 млрд рублей). Это крупнейший в истории лотереи джекпот, ушедший в Великобританию.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............