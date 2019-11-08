Австралиец выиграл крупный приз на скачках в момент расставания с девушкой

Житель австралийского Мельбурна выиграл 800 тыс. австралийских долларов (около 550 тыс. долларов США) через несколько минут после расставания с девушкой, сообщили СМИ.

Как пишет Daily Mail, мужчина по имени Кенни наблюдал за скачками лошадей на Мельбурнском кубке, когда его девушка сказала, что хочет с ним расстаться. Он был так занят выяснением отношений, что не сразу понял, что лошади, на которых он ставил, пришли первыми к финишу, передает РИА «Новости».

В тот момент, когда выходила из казино «Корона», где проходили скачки, Кенни проверил свой аккаунт и понял, что выиграл. Узнав о выигрыше, подруга решила задержаться. До конца вечера мужчина угощал ее напитками, после чего пара разошлась.

Призовые деньги мужчина пообещал потратить на приобретение жилья.

Напомним, в октябре неизвестный житель Британии стал обладателем джекпота лотереи Euromillions – ему достались более 170 млн фунтов стерлингов (около 13,5 млрд рублей). Это крупнейший в истории лотереи джекпот, ушедший в Великобританию.