В пятницу синоптики пообещали москвичам холодную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 3 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.