Бразилия впервые поддержала блокаду Кубы со стороны США

Представитель Бразилии в ООН впервые в истории проголосовал против резолюции с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы. Резолюция вынесена в 28-й раз.

Голосование по документу прошло в четверг, передает ТАСС.

С января должность президента Бразилии занимает Жаир Болсонару, который придерживается ультраправых консервативных взглядов и резко критикует левых латиноамериканских политиков.

Отметим, что в апреле Куба признала уголовный процесс против экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы политическим преследованием.