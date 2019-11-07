Порошенко начал переоформление Roshen на сына

Бывший президент Украины Петр Порошенко начал процесс переоформления кондитерского концерна Roshen на своего старшего сына Алексея, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

На вопрос о том, почему экс-глава государства начал переоформлении в пресс-службе заявили, что «это вопрос к бенефициарам», пишет «Новое время».

Ранее сообщалось, что Порошенко перерегистрировал на сына Центрально-Европейскую кондитерскую компанию (ЦЕКК), которая является одной из главных компаний в структуре корпорации Roshen.



По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, контроль над ЦЕКК перешел к сыну Порошенко после получения им корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.

В прошлом году сообщалось, что Порошенко получил 20 млн долларов в качестве дивидендов от трастовой управляющей корпорации Roshen – Rothschild Trust из Швейцарии.

