Омский хирург объяснил гибель пациентки при операции сильным волнением

Омский хирург-онколог, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности, заявил, что пациентка умерла от сильного волнения, а не от превышения им дозы лидокаина, как считают следователи.

По данным следствия, 23-летняя аспирантка обратилась к врачу для удаления келоидных рубцов, хирург провел операцию без присутствия медсестер и неправильно рассчитал дозу обезболивающего препарата, сообщает «НТВ».

На суде медик вину отрицал и заявил, что девушка умерла от волнения. «Умереть может любой человек, любой из нас. От психоэмоционального напряжения, от нервов, от тревог. Люди смертны», – сказал обвиняемый.

Однако родственники полагают, что врач намерен избежать наказания, так как до истечения срока давности преступления осталось всего несколько месяцев.

Ранее в Свердловской области в суд было передано дело в отношении врача, вывернувшего роженицу «наизнанку».