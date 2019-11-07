Министр науки встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков встретился с победителями конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Котюков является членом Наблюдательного совета АНО.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – клуба «Эльбрус».

Встреча прошла в Министерстве науки и высшего образования. Формат «Завтрака с наставником» состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в рамках живого общения происходит передача опыта от наставников высокого уровня к начинающим управленцам, которым предстоит совершить много полезных дел в нашей стране.

«Вы уже реализуете свой потенциал в разных областях и направлениях, поэтому интересно ваше мнение и видение тех усилий, которые нам нужно предпринять в вопросах научно-технологического развития страны. Я уверен, вы знаете, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» был сформирован специальный поток «Наука», а наш первоначальный план по количеству заявок был значительно превышен. Безусловно, этот интерес радует, но это большая ответственность – необходимо не только дать участникам возможность реализовать свой потенциал, но и способствовать достижению национальных целей, обеспечить научно-технологический прорыв», – сказал Михаил Котюков, обращаясь к участникам «Завтрака с наставником».

На встрече Михаил Котюков рассказал о новой специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», на которую поданы 22 тыс. 272 заявки, и обсудил с участниками другие нововведения конкурса 2020 года, а также ответил на вопросы из сферы науки и высшего образования.

По словам одного из участников встречи, Олега Жданеева, победителя конкурса «Лидеры России» 2017-2018, состоялась уже четвертая встреча в рамках проекта «Завтрак с наставником». Это инициатива, которая родилась в клубе Лидеров России «Эльбрус».

«Сегодня у нас прошла первая встреча с федеральным министром Михаилом Котюковым и огромное количество вопросов поступило в рамках подготовки к ней. Некоторые из вопросов касаются внедрения цифровых технологий в научные исследования, процесса трансформации высшего образования в России и того, как оно будет меняться через 10-15 лет, выработки стратегии в Министерстве для того, чтобы успешным образом Российская Федерация оставалась на самом передовом крае образования и науки. «Наставничество» - это очень широкая тема. Ещё в Советском Союзе передача знаний от старшего поколения к молодым сотрудникам очень широко практиковалось. Естественным образом это помогало сократить издержки, которые нужны для обучения сотрудников, чтобы передать все нюансы технической профессии. Когда я говорю о «Наставничестве», вспоминаю картину Буонарроти Микеланджело, когда Бог соприкоснулся с человеком, – это единение молодого и более опытного поколений, для того, чтобы в практике оставались все лучшие навыки, знания, которые были наработаны годами», – отметил лидер проекта «Завтрак с наставником», руководитель дирекции технологий в ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго России Олег Жданеев.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 95 ведущих управленцев страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия – страна возможностей».

«Спасибо большое за проект Олегу Жданееву и Татьяне Дьяконовой. Для нас это, в первую очередь, общение с людьми, которых мы уважаем, к мнению которых мы прислушиваемся. В рамках встреч мы можем задать интересующие вопросы, перенять навыки более опытных управленцев. Я очень рад сегодняшней встрече с Михаилом Котюковым. Меня давно беспокоит вопрос кадровых лифтов. Хочется, чтобы карьерные возможности, возникающие перед победителями конкурса «Лидеры России», в том числе в новом треке «Наука», использовались по максимуму», – прокомментировал руководитель Санкт-Петербургского обособленного подразделения АО «Ремвооружение» Александр Строганов.

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» – создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов – от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.