Путина и Лаврова пригласили в Грецию на празднование 200-летия революции

В ходне визита в Москву министр иностранных дел Греции Никос Дендиас пригласил президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить на празднование 200-летия революции в Греции, сообщил официальный представитель МИДа Александрос Генниматас на брифинге.

Он подчеркнул, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приглашен в мае 2020 года на празднование 75-летия Победы, добавив, что это в интересах укрепления двусторонних связей.

«Было и наше собственное приглашение президенту Путину и министру Лаврову посетить нашу страну в годовщину 200-летия греческой революции. Господин Лавров также принял приглашение греческой стороны посетить нашу страну, и конкретная дата будет установлена по дипломатическим каналам», - сказал официальный представитель правительства, сообщает РИА «Новости».



На данный момент известно, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве подтвердили 17 зарубежных лидеров.