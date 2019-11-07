Комиссия Госдумы по этике рассмотрит обращение Совфеда по Рашкину

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики на следующей неделе может рассмотреть поступившее из Совета Федерации обращение в связи с заявлениями депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

«Да, только что, утром (обращение) поступило», – сказал глава комиссии Отари Аршба ТАСС.

Он напомнил, что после заседания Госдумы в четверг депутаты направятся в свои регионы. «На следующей неделе, скорее всего, мы соберемся и обсудим», – добавил он.

В ходе пленарного заседания Думы 5 ноября Рашкин без каких-либо доказательств заявил, что власти Московской области стоят за «преследованиями» в отношении директора подмосковного совхоза им. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. По словам Рашкина, возглавляемая Воробьевым комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов «обязана была выполнить собственный регламент и в течение максимум 90 дней рассмотреть (инициированное Рашкиным обращение о проверке Арашукова на наличие вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах)».

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Поступивший туда документ подписан главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.