Ветераны пожаловались в прокуратуру на Шлосберга из-за оскорбления чувств верующих

Президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов кавказских войн» Игорь Иванов заявил, что пост депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга оскорбляет чувства верующих. В связи с этим он попросил прокуратуру провести проверку.

Иванов считает, что слова Шлосберга подпадают под статью 148 УК РФ. По мнению президента союза ветеранов, пост «в неприличной форме» оскорбляет человеческое достоинство, передает «Интерфакс».

Речь идет о публикациях Шлосберга от 4 ноября в Facebook, «ВКонтакте» и «Живом журнале» на тему Дня народного единства.