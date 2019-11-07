Устроившего стрельбу правозащитника Пятницкого отдали под суд

Москвич, устроивший стрельбу у одного из баров на Цветном бульваре в апреле 2019 года, предстанет перед судом, сообщили в столичной прокуратуре.

«Прокуратура города утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления... «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»... Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем члене Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павле Пятницком.

Напомним, в апреле член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий устроил стрельбу из автомобиля в центре Москвы, его задержали полицейские. Выяснилось, что он повздорил с одним из гостей на дне рождения бывшего депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова.