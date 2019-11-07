Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест участника беспорядков в Москве

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу об аресте участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова и вернул материалы дела в суд первой инстанции.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора о снятии с рассмотрения жалобы на арест Емельянова и о возврате материалов дела в суд первой инстанции», – приводит ТАСС решение судьи.

Такое решение суд принял после поступившего ходатайства от адвоката обвиняемого. Защита утверждает, что на ознакомление с протоколом заседания суда первой инстанции было дано всего пять минут, из-за чего были упущены некоторые важные детали.

Емельянову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применении насилия в отношении представителя власти). Суд Москвы арестовал его до 14 декабря, отказавшись избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД