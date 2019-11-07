Дзюба не захотел помогать «укравшим» его девушкам

Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не знает, как может помочь девушкам, которые украли его алюминиевую фигуру.

Дзюба заявил, что посмотрел видеообращение девушек, укравших фигуру. Он решил не помогать им, так как, по мнению спортсмена, реальный срок футбольные фанатки не получат из-за малого размера причиненного ущерба, передает Telegram-канал Mash.

«А чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят что ли? Глупости это», – заметил он.

Футболист добавил, что пока «приходит в себя» после неудачной игры с «Лейпцигом».

Ранее жительницы Подольска забрали себе установленную на улице фигуру Дзюбы. Против них было возбуждено дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Девушки записали ролик, в котором попросили Дзюбу «морально или физически» помочь им.

По словам девушек, красть фигуру футболиста они не собирались, а хотели лишь «похулиганить».

Ранее в России массово воровали картонные манекены певицы и телеведущей Ольги Бузовой.