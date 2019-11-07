Эксперт оценил избрание выпускника «школы губернаторов» вице-спикером Совфеда

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Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»

ЕС пошел вслед за Россией и Китаем против американских Visa и MasterCardФото: Андрей Гордеев/ТАСС
Европа вслед за Китаем и Россией создает собственную платежную систему. Она составит конкуренцию господствующим в ЕС американским Visa и MasterCard. Уход России и Китая от американской зависимости понятен и логичен. Однако ЕС не подвергался санкционному или торговому давлению. Но Брюссель все равно идет против США. И это может оказаться полезным для российской платежной системы. Подробности...
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США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
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    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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          • Высокими

          • Не езжу на такси

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              Эксперт оценил избрание выпускника «школы губернаторов» вице-спикером Совфеда

              7 ноября 2019, 11:17

              Текст: Мария Бобылева

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              Выпускник первого потока программы кадрового резерва ВШГУ Николай Журавлев, избранный заместителем председателя Совета Федерации, – опытный управленец и хорошо разбирается в финансовых и бюджетных вопросах, заявил газете ВЗГЛЯД директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              «Николаю Журавлеву всего 43 года. Он – пример нового, молодого поколения управленцев России. За плечами Николая большой опыт управленческой и сенаторской работы», – рассказал Комиссаров.

              Он добавил, что Журавлев родился в Москве, в конце 1990-х переехал в Костромскую область, где успешно работал в банковской сфере и различных органах власти региона. В 2011 году Журавлев был избран сенатором Совета Федерации. Также Журавлев – выпускник первого потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва.

              «Николай показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. Сегодня нашему выпускнику доверена такая ответственная работа в законодательной, парламентской системе России. На должности заместителя председателя Совета Федерации России Николай Журавлев будет курировать направление по финансам и бюджетной политике – сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет», – добавил Комиссаров.

              В среду Совет Федерации проголосовал за избрание Журавлева заместителем председателя Совета Федерации. Его кандидатуру внесла председатель Совфеда Валентина Матвиенко. С сентября 2019 года Журавлев занимал должность председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а до этого являлся первым заместителем председателя этого комитета. По словам Матвиенко, Журавлев за годы работы в Совете Федерации проявил себя как ответственный, добросовестный и принципиальный человек, «многое сделал по законодательному обеспечению финансовой, экономической, банковской сфер».

              Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. За три потока программы два ее выпускника были назначены федеральными министрами, 23 – избраны главами регионов России, еще два – работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Некоторые участники программы получали назначения во время обучения.


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