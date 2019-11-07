Эксперт оценил избрание выпускника «школы губернаторов» вице-спикером Совфеда

Выпускник первого потока программы кадрового резерва ВШГУ Николай Журавлев, избранный заместителем председателя Совета Федерации, – опытный управленец и хорошо разбирается в финансовых и бюджетных вопросах, заявил газете ВЗГЛЯД директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Николаю Журавлеву всего 43 года. Он – пример нового, молодого поколения управленцев России. За плечами Николая большой опыт управленческой и сенаторской работы», – рассказал Комиссаров.

Он добавил, что Журавлев родился в Москве, в конце 1990-х переехал в Костромскую область, где успешно работал в банковской сфере и различных органах власти региона. В 2011 году Журавлев был избран сенатором Совета Федерации. Также Журавлев – выпускник первого потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва.

«Николай показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. Сегодня нашему выпускнику доверена такая ответственная работа в законодательной, парламентской системе России. На должности заместителя председателя Совета Федерации России Николай Журавлев будет курировать направление по финансам и бюджетной политике – сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет», – добавил Комиссаров.

В среду Совет Федерации проголосовал за избрание Журавлева заместителем председателя Совета Федерации. Его кандидатуру внесла председатель Совфеда Валентина Матвиенко. С сентября 2019 года Журавлев занимал должность председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а до этого являлся первым заместителем председателя этого комитета. По словам Матвиенко, Журавлев за годы работы в Совете Федерации проявил себя как ответственный, добросовестный и принципиальный человек, «многое сделал по законодательному обеспечению финансовой, экономической, банковской сфер».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. За три потока программы два ее выпускника были назначены федеральными министрами, 23 – избраны главами регионов России, еще два – работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Некоторые участники программы получали назначения во время обучения.