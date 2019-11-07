Уволен главврач больницы в Миассе, где пациентку умывали половой тряпкой

Главный врач городской больницы №2 Миасса в Челябинской области Денис Маханьков, где пациентку, согласно появившемуся видео, умывали грязной половой тряпкой, уволен с 7 ноября.

Минздрав региона сообщил, что по итогам проверки больницы были выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии.

«Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там также отметили, что устранять указанные нарушения и определять ответственность работников будет исполняющий обязанности главного врача.

Ранее в Сети появилось видео где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентке половой тряпкой. Главврач больницы Денис Маханьков сообщал о начале проверки, пообещав, в случае установления вины наказать медсестру.

При этом администрация больницы планировала подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

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