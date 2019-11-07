В четверг синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всего четверга в столице будет 6 градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.