В Кемерово обстреляли известного адвоката

Соучредитель крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Алексей Учитель получил огнестрельное ранение в Кемерово, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Совершено нападение на соучредителя «Регионсервиса» Алексея Учителя, у него пулевое ранение», – передает ТАСС слова источника.

Адвокат госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе Медицины катастроф Кузбасса.

Нападение совершено в Кемерово в центре города, возле здания коллегии адвокатов.

«Нападавший выстрелил в Учителя из пистолета. Его задержали прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов», – рассказал источник.

Коллегия адвокатов «Регионсервис» зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году. Это первое в Кузбассе специализированное адвокатское бюро по обслуживанию бизнеса.