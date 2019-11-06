Финалист «Лидеров России» получил пост в Агентстве Дальнего Востока по инвестициям

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Магомед Гехаев получил назначение на пост заместителя генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В новой должности будет курировать вопросы привлечения инвестиций и реализацию проектов в Арктике.

Магомед Гехаев ранее работал руководителем направления геолого-экономических оценок инвестиционных проектов в ПАО «Газпром нефть». После участия в конкурсе «Лидеры России» в апреле 2019 года он получил приглашение стать советником директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). 5 ноября 2019 года назначен заместителем генерального директора Агентства.

«Работа в Агентстве – это доверие ко мне, как к профессионалу, со стороны моего наставника в рамках конкурса «Лидеры России» – вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева, а также веру в то, что я смогу дать новый импульс для нового направления для Агентства, связанного с запуском и поддержкой инвестиционных проектов в Арктике, со стороны генерального директора Леонида Геннадиевича Петухова», – сказал он.

Гехаев добавил, что Арктика – это «огромная территория с большим экономическим потенциалом».

«Сейчас для нее разрабатываются специальные условия, чтобы активизировать приток бизнеса, сделать Арктику более интересной для инвестирования. Это и возможности, и вызовы, и большая ответственность. Стоять на старте чего-то нового – это всегда рост для профессиональных сил и умений. Сейчас в сфере мой ответственности – поддержка и развитие крупных инфраструктурных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, как на суше, так и на шельфе. «Арктическое направление» новое для Агентства. Такие полномочия оно получило не так давно. Я уверен, что конкурс «Лидеры России» позволит привлечь в нашу команду и других профессионалов, тех людей, у которых, что называется, горят глаза, кто не боится брать на себя ответственность и отвечать за риски. Потому что за каждой победой (неважно, большая она или маленькая) всегда стоит много работы, много усердного труда и усилий. И это не один человек, а команда. Поэтому я приглашаю участников конкурса работать вместе с нами», – прокомментировал Магомед Гехаев.

Как в свою очередь отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, «в Агентстве работают активные молодые специалисты и уже состоявшиеся профессионалы».

«Для привлечения лучших кадров Агентство проводит стажировки для студентов старших курсов или выпускники финансовых, экономических, технических и IT специальностей. Отдельное внимание мы обращаем на проведение конкурса «Лидеры России». Этот конкурс позволяет выявить перспективных специалистов, которые могут войти в кадровый резерв и состав Агентства, стать частью той большой команды, которая работает с отечественными и зарубежными инвесторами и привлекает капитал на Дальний Восток и в Арктическую зону РФ. Магомед Гехаев – не единственных участник конкурса, который вошел в команду Агентства», – отметил Леонид Петухов.

Гехаев стал вторым участником «Лидеров России», получившим работу в АНО АПИ. С апреля 2017 года в нем работает победитель конкурса 2017-2018 года Максим Дузь. Он занимался подготовкой мероприятий Агентства на Петербургском экономическом и Восточном экономическом форумах, разрабатывал предложения по поддержке проектов в сфере лесной промышленности и по субсидированию процентной ставки кредитования для бизнеса. В настоящее время Максим Дузь стал заместителем генерального директора АНО АПИ по проектам в лесной отрасли.