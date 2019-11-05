Путин поздравил Российские студенческие отряды с юбилеем движения

Президент Владимир Путин в Кремле поздравил участников Российских студенческих отрядов с юбилеем движения, пожелал ему дальнейшего развития.

Во вторник президент принял в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. На встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов, передает РИА «Новости».

«Хотел с вами увидеться для того, чтобы поздравить вас как активных участников стройотрядовского движения, как организаторов, и конечно, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех стройотрядовцев, причем как тех, кто считает себя уже ветеранами стройотрядовского движения, так и тех, кто работает сегодня», – сказал Путин.

Он добавил, что стройотрядовское движение всегда «подставляло плечо государству», работая зачастую в сложных условиях.

«Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, которую перед ними ставили», – заметил президент.

Он выразил надежду на то, что благодаря участникам движения оно «будет двигаться вперед и выполнять все задачи, которые на него возлагаются», а будущие поколения стройотрядовцев «будут получать удовольствие от своей работы, дополнительную квалификацию и жизненный опыт».

После президента слово взял руководитель центрального штаба РСО Михаил Киселев, он поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в Кремле представителям движения находиться почетно.

«У вас сколько значков – как у Леонида Ильича Брежнева», – пошутил Путин, глядя на него.

«Еще, конечно, не до конца», – ответил молодой человек.

«Но целуется он также», – под общий смех сказал один из стройотрядовцев.

«Российские студенческие отряды» (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной работой более 240 тыс. молодых людей из 72 регионов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. За годы существования движения через школу студенческих отрядов прошло около 19 млн человек. В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в освоении целинных и залежных земель, создании нефтегазового комплекса страны, строительстве БАМа, различных промышленных предприятий, заводов и электростанций.

Сегодня Российские студенческие отряды работают в различных направлениях, в том числе в строительстве, медицине, сельском хозяйстве. Порядка 15 тыс. представителей движения участвовали в таких масштабных проектах как возведение объектов Саммита АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, космодромов «Восточный» и «Плесецк», объектов атомной энергетики России. Участники студенческих отрядов также занимаются добровольческой деятельностью: помогают ветеранам и пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, опекают детские дома и школы, восстанавливают памятники, проводят экологические акции, оказывают юридические консультации.

Также бойцы отрядов работают проводниками на всех направлениях АО «ФПК», организовывают детский отдых в лагерях и образовательных центрах, участвуют в уборке урожая зерновых культур.

Кульминацией юбилейного года стал Всероссийского слета студенческих отрядов, завершившийся в Москве 27 октября. Участие в Слете приняли более 6 тыс. человек из 80 субъектов Российской Федерации, стран СНГ и Прибалтики – лучшие представители студенческих отрядов и ветераны движения.