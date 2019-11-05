Минобороны подало иск к судостроительному заводу почти на 1 млрд рублей

В конце октября Министерство обороны подало в Арбитражный суд Москвы иск на 915,8 млн рублей к Зеленодольскому заводу имени Горького (Татарстан).

Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. Заявление зарегистрировано 31 октября, к производству пока не принято.

Содержание иска пока не раскрывается.

Кроме того, принят к производству еще один иск Минобороны к этому судостроительному заводу на 12,2 млн рублей. Речь идет о взыскании неустойки по государственному контракту от 2 ноября 2018 года.

Зеленодольский завод имени Горького занимается строительством судов, в том числе специального назначения, грузовых морских судов и судов типа «река-море», выполняет работы в рамках гособоронзаказа. На этом заводе, в частности, построен патрульный корабль «Василий Быков» – головной корабль проекта 22160, который был передан флоту в декабре 2018 года.

63,1% акций завода принадлежит АО «Холдинговая компания Ак Барс», 25% владеет Минземимущество Татарстана, передает «Интерфакс».