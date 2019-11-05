Советник Путина призвал «нежно принуждать» чиновников к грамотности

Государственные ведомства нужно «нежно принуждать» к использованию грамотного русского языка, заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой на заседании Совета при президенте.

«Законом (о госязыке РФ) предписано, что во всех сферах, где государство говорит с гражданами, должен использоваться только и исключительно нормативный вариант русского языка. Это не может оставаться только благим пожеланием, а должно неукоснительно исполняться», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что реализовывать закон нужно с помощью «механизма нежного принуждения к грамотному и нормативному использованию русского языка». Грамотность русского языка в публичных сферах, где язык выступает в качестве государственного, по его мнению, «жизненно необходимо обеспечить».

Ранее в РАН предложили разработать новый федеральный закон о языковой политике России.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка страны.