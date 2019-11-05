Назначен новый посол России в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил послом в Великобритании Андрея Келина. Он сменил на этом посту Александра Яковенко.

«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал Александр Яковенко, его освободили со своего поста 26 августа. Он стал новым ректором Дипломатической академии.