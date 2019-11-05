«Гермиона» нашла счастье в одиночестве

Актриса Эмма Уотсон заявила, что счастлива быть одной на данном этапе жизни, сообщает Mirror.

Актриса заявила, что раньше не понимала, «почему все вокруг поднимают такой шум по поводу исполнения 30 лет». Однако когда ей исполнилось 29 лет, она сильно переживала из-за этого. По словам звезды серии фильмов о «Гарри Поттере», на человека сильно давят установки о том, что до достижения определенного возраста необходимо построить дом, найти мужа, завести ребенка, найти стабильную работу, сообщает «Рен ТВ».

«Раньше мне всегда казалось, что все эти разглагольствования по поводу «Я счастлива быть одной» – полная ерунда. Мне потребовалось много времени, но сейчас я очень счастлива быть одной», – отметила Уотсон.

Ранее Эмма Уотсон вошла в топ-10 самых кассовых актеров по версии журнала Forbes в 2017 году.