Генерал СК Дрыманов рассказал, что именно передавал заму

Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов заявил, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

«Никаких долларов я не передавал Никандрову, он действительно от меня вышел с мешком Bosco, но там лежала бутылка коньяка», - сказал Дрыманов во вторник в Мосгорсуде.

По его словам, он по роду службы подписывал много документов, в день до 300, и поэтому «полностью доверял заместителям». Все обвинения в коррупции генерал отвергает.

Ранее следствие утверждало, что в том мешке была крупная сумма в долларах. Деньги якобы передавались в рамках «сделки» генералов с людьми криминального авторитета Шакро Молодого.

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. В конце июля прошлого года Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.

Напомним, 7 мая ФСБ предъявила бывшему начальнику столичного главка Следственного комитета генералу Александру Дрыманову окончательное обвинение по двум эпизодам получения взятки.

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