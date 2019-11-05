Барду Новикову удалось избежать банкротства

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве певца Александра Новикова в связи погашением большей части задолженности перед кредитором-заявителем – администрацией города Екатеринбурга, следует из определения суда.

Мэрия Екатеринбурга требовала признать Новикова банкротом из-за долга в размере около 1,4 млн рублей, возникшей по арендной плате за пользование земельным участком на улице Малышева, 38.

«В материалы дела представлено платежное поручение... на 1 млн рублей, подтверждающее перечисление должником в адрес кредитора задолженности», – передает РИА «Новости» определение суда. В нем также отмечается, что долг погашен частично, но оставшейся задолженности недостаточно, чтобы требовать банкротства должника. В соответствии с нормами закона о банкротстве для наступления признаков несостоятельности просроченная задолженность должна быть не меньше 500 тыс. рублей.



«Поскольку на момент судебного заседания размер основной задолженности меньше 500 тыс. рублей, суд признает заявление администрации города Екатеринбурга о признании гражданина-должника Новикова Александра Васильевича ... необоснованным и прекращает производство по делу», – указал арбитражный суд Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Новиков обвиняется в мошенничестве на 36 млн рублей с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс». Сначала его поместили под домашний арест, позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Также сообщалось, что Новиков нашел инвестора для возвращения денег пайщикам.

В августе 2017 года Новикову было предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».