В Кремле отреагировали на сокращение Ираном своих обязательств по СВПД

Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не приведет ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новое сокращение Тегераном добровольно принятых обязательств.

«Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не сулит ничего хорошего», – сказал Песков, отметив, что Москва с обеспокоенностью реагирует на подобные сообщения.

Он напомнил, что «Россия является сторонником сохранения этой сделки, поддержания ее в жизнеспособном состоянии», передает РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях. Позже Ираном было анонсировано использование центрифуг на объекте в Фордо.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД под предлогом, что Иран якобы пытается заполучить ядерное оружие. США ввели против Ирана экономические санкции, а Тегеран отказался от ряда обязательств по сделке. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.