Кремль прокомментировал информацию о вступлении Путина в комсомол в 20 лет

В Кремле не смогли ответить на вопрос, почему президент России Владимир Путин вступил в комсомол в возрасте 20 лет.

«Я никак не могу вам объяснить это, мы просто не делали таких сравнений, поэтому не знаю, не могу ответить на этот вопрос», – передает РИА «Новости» ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на вопрос, с чем связано то, что Путин вступил в комсомол в возрасте 20 лет.

В ответ на уточняющий вопрос, выходит ли, что Путин и в КГБ поступил, не состоя в комсомоле, Песков сказал, что это может быть ошибка, а, возможно, и правда: «Не фокусировали на это внимание», – добавил он.

Напомним, 31 октября на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к 90-летию Центрального архива, были показаны фотографии характеристики КГБ на президента России Владимира Путина времен его работы в комитете.

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