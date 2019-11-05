Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Абсолютно неверно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, удовлетворен ли президент работой следствия.

«Безусловно, дело резонансное. Вы знаете, что оно находится под контролем у главы СК, идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены», – добавил он.

Напомним, вечером в субботу на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Напавшие сделали не менее 10 выстрелов, в том числе контрольные в голову.

Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву. Возбуждено уголовное дело.