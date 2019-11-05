ЕС пригрозил Польше санкциями за нарушения в ходе судебной реформы

Европейский суд юстиции подтвердил, что Польша нарушила нормы в ходе судебной реформы. Теперь стране грозят санкции.

В приговоре Европейского суда юстиции сказано, что Польша «нарушила нормы европейского права» в рамках реформы своей судебной системы, передает ТАСС.

Отмечается, что данное решение поддерживает претензии Еврокомиссии к Польше и открывает возможность для санкционных действий Брюсселя против Варшавы.

Напомним, в декабре 2017 года президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начатую Еврокомиссией санкционную процедуру.

До этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру – Польшу обвиняют в нарушении фундаментального принципа независимости суда из-за судебной реформы.

В декабре 2018 года Дуда подписал закон о внесении изменений в положения судебной реформы, приостановить которую ранее потребовал Евросуд.