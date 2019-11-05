Журналист раскрыл шутку со встречи Путина с лауреатами конкурса Чайковского

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов раскрыл шутку, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с лауреатами конкурса Чайковского после концерта в «Зарядье».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter поделился ироничным замечанием, сделанным на встрече. «А Мацуев слабый, ему мы не наливаем», – написал журналист, опубликовав кадры с места.

«А Мацуев слабый, ему мы не наливаем»: Путин и участники концерта в Зарядье подняли по бокалу в честь праздника pic.twitter.com/Onwa42GhQn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 ноября 2019 г.

В то же время журналисты кремлевского пула РИА «Новости» на своем канале в Telegram сообщили, что Путин проследил, чтобы каждому музыканту на встрече достался бокал с шампанским.

По итогам концерта в «Зарядье» президент Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса им. Чайковского и поднял тост за творческую судьбу музыкантов. Во встрече принимали участие оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым, пианист Денис Мацуев, а также министр культуры Владимир Мединский и вице-премьер Ольга Голодец, пишет «Царьград».

Путин высоко оценил работу Гергиева по организации концертов российских музыкантов в странах мира – «чтобы там с русской музыкой познакомились поближе». В основном, заметил Путин, наши классики исполняют в странах мира именно русскую музыку, и это прекрасно. В завершение президент поблагодарил музыкантов за концерт, который они дали накануне для гостей.