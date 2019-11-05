Суд отпустил из СИЗО подозреваемого в краже данных клиентов Сбербанка

Волгоградский областной суд изменил наказание подозреваемому в хищении персональных данных клиентов банков Антону Бутурлакину.

«Апелляционные жалобы защитника и адвоката удовлетворить. Изменить Бутурлакину меру пресечения на домашний арест», – сказала судья, передает «Интерфакс».

25 октября Центральный районный суд Волгограда арестовал Бутурлакина на два месяца.

Напомним, Бутурлакин был сотрудником «Национальной службы взысканий», его задержали в конце октября по подозрению в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе и Сбербанка.

Сообщалось, что за свое преступление он получил вознаграждение 40 тыс. рублей.