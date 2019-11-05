На Курилах и Сахалине решили установить станции мониторинга воздуха

Власти Сахалина решили закупить 34 автоматических модульных микростанции для мониторинга качества воздуха.

«Автоматические модульные микростанции по инициативе губернатора Валерия Лимаренко разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства. Актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов», – сообщили в правительстве региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что уже сейчас в тестовом режиме работают три станции в Южно-Сахалинске и Корсакове. Они позволяют определять в воздухе содержание оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также уровень пыли.

Новые мобильные станции будут интегрированы в систему «Безопасный город» и систему аналитики экологии региона.

Ранее были названы города России с самым загрязненным воздухом.