Американский клуб отпраздновал победу российским мемом

Клуб по американскому футболу «Лос-Анджелес Чарджерс» отпраздновал победу в матче регулярного чемпионата NFL российским мемом.

«Чарджерс» выиграл со счетом 26:11 у команды «Грин-Бэй Пэкерс» и выложил в Twitter видео с известным российским мемом. Сотрудники клуба наложили на ролик англоязычные субтитры, где герой мема начинает радоваться и танцевать, якобы узнав о результате встречи.

cease and desist https://t.co/0ek110n4bR — Los Angeles Chargers (@Chargers) November 5, 2019

Напомним, в начале октября ведущий «60 минут» Евгений Попов объяснил необходимость передач про Украину с помощью мема.