Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидает дождливая, ветреная погода, сообщают синоптики.

Днем в столице будет облачно, пройдет дождь, температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В ночь на среду она опустится до плюс 9 градусов, передает ТАСС.

Ожидается южный и юго-западный ветер скоростью 5–10 м/ с, местами возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 9–14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 11.00 среды.