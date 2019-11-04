Россия ратифицировала соглашение СНГ об исследовании космоса

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Данное соглашение призвано объединить «интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств-участников СНГ» в космических исследованиях, в создании и использовании национальных систем дистанционного зондирования Земли, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, передает ТАСС.

Кроме того, в соглашении закреплены формы сотрудничества между странами по обмену научной и технической информацией, по содействию доступу к госпрограммам исследования и использования космического пространства в мирных целях, по использованию наземных объектов и систем для запуска космических аппаратов, а также по организации программ подготовки кадров и обмену специалистами.

В соглашении также оговорен вопрос защиты имущества. Так, стороны будут обеспечивать иммунитет в отношении оговоренных ими категорий товаров, используемых в совместной деятельности, от изъятия или исполнительного производства, а также обеспечат освобождение от таможенных пошлин и налогов товаров, ввозимых и вывозимых в рамках соглашения.

Наопмним, документ был подписан еще год назад главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в Астане на заседании совета глав правительств государств СНГ.

Ранее сообщалось, что страны СНГ в ООН призвали предотвратить гонку вооружений в космосе.

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