Пытавшийся вывезти картину Пикассо испанский банкир предстал перед судом

В Мадриде начался судебный процесс над испанским банкиром Хайме Ботином, который подозревается в попытке вывезти из страны картину художника Пабло Пикассо.

83-летнего банкира подозревают в том, что он планировал продать полотно Пикассо «Голова молодой женщины» стоимостью в 26 млн евро, несмотря на запрет министерства культуры королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету «Паис».

По данным издания, Ботину грозит четыре года тюрьмы и штраф в 100 млн евро за контрабанду культурных ценностей.

Обвинения считает, что банкир в 2015 году перевез картину на своей яхте до Корсики, а затем хотел на самолете переправить ее в Швейцарию для продажи. Однако во время досмотра французские таможенные службы обнаружили полотно на судне, а так как разрешения на его вывоз из Испании у мужчины не было, то картину изъяли. Сам Ботин отрицал, что собирался продать произведение искусства без разрешения.

Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее обнаружили похищенную во время войны в Чечне картину.